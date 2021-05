tmw radio Bisoli punge la Salernitana dopo la promozione: "Bravi, ma con qualche aiutino"

"La Salernitana è stata brava a costruire la squadra su misura per l'allenatore. Non dimentichiamoci che qualche aiutino e un pizzico di fortuna l'ha avuto". Così il tecnico Pierpaolo Bisoli ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Non dimentico che l'unica squadra ad aver perso per Covid sia stata la Reggiana, proprio contro la Salernitana. Le altre hanno tutte dovuto rinviare, io compreso quando avevo le avversarie in difficoltà. Però sono stati bravi, meritano la promozione".