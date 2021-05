tmw radio Brambati: "Alla Juventus servirebbe Conte. Rimane all'Inter? Al 50%"

A parlare del tecnico ideale per la Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "AI bianconeri in questo momento ci vorrebbe Conte, che ricostruisce tutto. Ci vorrebbe in questo momento più uno come lui che Allegri. Conte perché conosce l'ambiente, poi lo porti via a una tua rivale. Senza Conte, l'Inter andrebbe in confusione. Per me lui rimane al 50%, anche se ha un contratto". Mentre sul Milan ha detto: "La mancata Champions potrebbe costare caro a qualcuno a livello dirigenziale".