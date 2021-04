tmw radio Brambati: "Champions, Juve e Milan rischiano molto. Sarri giusto per la Roma"

Il commento sull'ultima giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, lo ha fatto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Figc introduce la norma anti-Superlega. Che ne pensa?

"C'è stato un grande errore di comunicazione su questa vicenda. La reazione della Uefa forse è stata anche spropositata, senza andare allo scontro personale. Nessuno esce vincitore da questa vicenda. Continuo a sostenere che se diciamo che Marotta è uno dei dirigenti italiani maggiori, va sentito. Ha lanciato un'allarme nei giorni scorsi sullo stato di salute del calcio italiano. Parla di momento tragico, quindi dobbiamo stare attenti. Nel basket l'Eurolega è stata fatta. Per me tra qualche anno faranno una cosa simile, perché se cadono le big, a cascata vanno giù anche le altre".

Un pensiero sulla Juventus, che rischia davvero la Champions:

"Lei insieme al Milan rischia di più di rimanere fuori. L'Atalanta ormai è avanti, ha un'identità di gioco e sta bene fisicamente per questo sprint finale. Se la giocheranno loro due, a meno che non entri anche la Lazio. Se dovesse vincere col Milan sarebbe tra le favorite. Il calendario dei rossoneri è complicato, con diversi scontri diretti e con squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Per me la Juventus è una delusione. Sono state tante le scelte sbagliate, non solo Pirlo".

Roma-Sarri, pensa sia la soluzione giusta?

"E' un momento particolare e deve ancora giocarsi una semifinale europea. Dispiace che vengano fuori certe voci in questo momento in cui l'ambiente ha bisogno di essere più sereno. Sono due partite storiche per il calcio italiano e per il club. Sarri è l'uomo giusto comunque, ma devi dargli il tempo di lavorare. Roma però non è un ambiente semplice in cui operare, manca equilibrio. Se la Roma si è mossa con le idee chiare per l'allenatore, mi auguro che faccia il mercato per lui e non come ha fatto la Juventus".