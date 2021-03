tmw radio Bucchioni: "Juve, senza CR7 giochi meglio. Con Allegri avresti 5-6 punti in più"

A commentare il turno di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Milan vittorioso a Verona. E ora aspetta l'Inter. Cosa deve sperare?

"Non cambio idea. Per lo Scudetto ha poche chance e deve preoccuparsi per la Champions. Era una trasferta scivolosa ma ha vinto. Il Verona ha pagato il suo modo di giocare troppo intenso, che ha pagato".

Juventus, con un altro allenatore avrebbe più punti?

"Con Allegri avrebbe 5-6 punti in più. Per la sua capacità di incidere sul gruppo, avrebbe fatto di più. Pirlo ha pagato il suo noviziato, le incertezze, i cambi di modulo, tutto quanto. E poi senza Ronaldo gioca meglio".

Pirlo che ha preferito Alex Sandro a Fagioli in mezzo al campo:

"Se non gioca a 20 anni, in una partita dove non hai centrocampisti di ruolo, quando vuoi farlo giocare?".

Chiesa ieri indemoniato:

"C'era gente che non era giocatore da Fiorentina. E' un giocatore da Juve".

Arbitri nel mirino, di nuovo:

"Ho visto dei casi in Juve-Lazio. Ma il Var che c'è a fare? Manca un rigore ai bianconeri. Vedo qualcuno che torna indietro sul Var. Ceferin non è d'accordo e in Champions non ci torna più nessuno al Var. C'è qualcosa di politico che non mi torna. Si è detto per anni di trovare un aiuto per gli arbitri, ma forse il potere politico vuole tornare a controllare la situazione".

A chi il premio di questa giornata?

"A Juventus e Milan. La Lazio era tosta, mancavano diversi titolari ai bianconeri e ha vinto. Il Milan era in difficoltà dal punto di vista atletico e il Verona poteva metterla in difficoltà, invece ha avuto una bella reazione".