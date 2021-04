tmw radio Bucchioni: "Roma superiore all'Ajax. Juve-Allegri? Lui vuole la testa di Paratici"

Bernabai: "Il destino di Fonseca è segnato, ci vuole Allegri per cambiare il futuro" - Bucchioni: "Fonseca ha dato alla Roma la mentalità Europea. Il futuro del tecnico è comunque segnato anche in caso di vittoria della coppa" - Valentini: "Lotito è inviperito contro Dal Pino perché ha perso importanza in FIGC e quindi va contro la decisione dei fondi e comunque Dal Pino non si dimette" - Ospiti: Enzo Bucchioni, Antonello Valentini e Roberto Bernabai - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

Per parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Stasera Roma-Ajax:

"L'Ajax giocherà come sempre, lascerà i soliti spazi e la Roma dovrà interpretarla come una partita secca. Guai a pensare al vantaggio. Fonseca ha fatto un grande lavoro sulla mentalità, se la giocherà come sempre e farà valere le sue qualità superiori. Questo Ajax non ha niente a che fare con quell'Ajax che eliminò la Juventus".

Il cammino europeo può cambiare il futuro di Fonseca?

"Credo di no. Sarri? Sta aspettando di capire, ha più soluzioni in ballo, soprattutto all'estero come l'Arsenal. E sarebbe intrigato da un ritorno in Premier. A fine aprile capiremo la situazione".

E Allegri?

"L'ostacolo è la Juventus. Quell'incontro pasquale con la società è emblematico. Lui ha chiesto la testa di Paratici".

Non è la Roma una squadra più da Sarri?

"Allegri la prenderebbe comunque, è un gestore di uomini. Credo che vada bene per mille ragioni. Sarri spaventa i presidenti, perché serve essere pronti da subito. Questo ragionamento lo sta facendo la Fiorentina e credo anche la Roma".

I club chiedono le dimissioni di Dal Pino per la questione diritti tv e dei fondi:

"E' la solita guerra tra bande. Cambiano i problemi ma l'approccio è sempre lo stesso da anni. Ma perché non si riesce mai a trovare una sintesi per il bene del movimento?".