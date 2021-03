tmw radio Cagni: "C'è un motivo se perdiamo in Europa. Bisogna cominciare a cambiare"

vedi letture

Per parlare di Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Luigi Cagni: "Quale sensazioni su Real Madrid-Atalanta? Il campo non mente mai. Ma non è solo l'Atalanta, noi in Europa non possiamo fare bene finché abbiamo un campionato così, con ritmi bassi. E vedremo anche peggio con la Nazionale. Bisogna cominciare a cambiare ma nessuno si muove. Dobbiamo cominciare dalla base. Se le squadre più forti dei campionati europei vincono sempre contro di noi, vuol dire che c'è qualcosa che non va da noi. Non ci sono giocatori italiani con personalità. La Nazionale giocherà bene ma non vedremo niente di particolare, anzi, prenderemo delle mazzate. A noi mancano i leader morali, non tecnici. Non c'è più nessun giocatore che si prende le responsabilità, concordano tutto con i tecnici. Per questo dico che la Nazionale non andrà bene. Insigne non sta crescendo con personalità. Non è dare calci ai muri ma dire qualcosa, come fece Buffon qualche anno fa a Genova, quando mandò via Allegri e sistemò le cose nello spogliatoio".

E su Gasperini ha detto: "Adesso deve fare qualcosa. La sua crescita per diventare un grande allenatore dipende solo da lui. Forse ha capito che non è invincibile, le cose che ha fatto hanno funzionato finora ma possono non funzionare per sempre e bisogna cambiare".