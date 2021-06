tmw radio Cagni: "Vlahovic rimanga ancora un anno a Firenze e poi tenti il salto"

A commentare le notizie di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni.

Vlahovic può lasciare la Fiorentina?

"Non gli conviene ora, è il suo ambiente, ha fatto bene. Devi rifare certe cose per poi tentare il salto".

Danimarca-Finlandia: dopo il dramma di Eriksen, che avrebbe fatto lei?

"Devi decidere in poco tempo, bisognerebbe conoscere i regolamenti. Se il giocatore dice che sta bene, sarei tornato in campo".

Riscatterebbe Tonali se fosse nel Milan?

"Mi ha deluso quest'anno, non ha dimostrato la personalità che ho visto a sedici anni. Era un giocatore di prospettiva. Non ho visto il giocatore che conoscevo, caratterialmente. Avendolo conosciuto, mi aveva impressionato. Non so cosa sia successo a Milano, ma qualcosa è successo".

Italia che sta creando entusiasmo:

"Dimmi una squadra importante che abbiamo incontrato negli ultimi mesi. La Nazionale ha qualità tecniche, non so ancora se è una squadra, ma lo scopriremo presto. Di sicuro faremo bene al Mondiale. Bisogna vederli quando c'è qualche difficoltà importante come reagiscono. I centrali? Spero di trovarne altri due a breve. Chiellini ha una certa età, ma Bonucci non mi è mai piaciuto. Ci deve essere un ricambio. Per me sono più forti Bastoni e Acerbi, ma il problema è che sono due mancini".