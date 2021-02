tmw radio Caputi: "Roma, occasione persa. Napoli, Gattuso non rimarrà il prossimo anno"

vedi letture

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Massimo Caputi.

Occasione persa per la Roma?

"Indubbiamente, tre punti sarebbero stati importantissimi per allungare su Atalanta e Lazio e pensare il prossimo weekend di agganciare il Milan. Il Benevento si è difeso con le unghie e con i denti. L'arbitro ha azzeccato i cartellini, ma vedendo l'andamento della partita con i presunti falli e le proteste non ha mai tenuto in mano la partita. Le partite di Europa League comunque hanno pesato, oggi si è visto. Ho visto meno lucidità del solito e le assenze si sono fatte sentire".

E Fonseca sarà di nuovo criticato:

"La bontà del suo lavoro non credo possa essere messa in discussione. E' indubbio che alcuni giocatori non hanno aiutato ad alzare il livello di una partita complicata. Bruno Peres? Lo avrei tolto prima ma capisco anche le ragioni del tecnico. La Roma si è trovata di fronte un Benevento che ha giocato molto bene dietro. La Roma non è abituata a partite come questa".

Napoli-Gattuso: come finirà?

"Penso che Gattuso non rimarrà il prossimo anno. Per quanti errori può aver fatto, adesso ha problemi di rosa per i tanti infortuni. Cosa poteva fare di più a Bergamo? La delusione a Napoli è tanta e giustificabile, però per due mesi non ha avuto gli attaccanti più importanti. Osimhen non può risolvere tutti i problemi, è giovane e da poco in Italia. E' un momento in cui bisogna tener duro e devono rimanere compatti l'allenatore e la squadra".

Milan, Pioli sotto accusa?

"L'Inter è stata superiore in tutto, il Milan ha perso 4 delle ultime 8 partite ed è un segnale. E' in un momento di difficoltà. I tifosi? Capisco l'amarezza ma il Milan primo era un'impresa, il calo ci può stare in una stagione dove gli aspetti positivi sono superiori a quelli negativi. Roma-Milan dirà molto".