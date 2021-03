tmw radio Christillin: "Juve, Gianni Agnelli sarebbe orgoglioso dei 9 scudetti di fila"

vedi letture

Evelina Christillin a TMW Radio, durante Maracanà, ha ricordato l'avvocato Gianni Agnelli a 100 anni dalla sua nascita: "La famiglia è proprietaria della Juventus da quasi 100 anni, è una dinastia che vive insieme alla squadra. Ho avuto la fortuna di fare con lui tante trasferte. Lui si augurava di veder battuto il record dei 5 scudetti consecutivi, io spero che abbia visto da lassù questi nove di fila. Ne sarebbe stato orgoglioso. Cosa è cambiato dopo di lui? E' un mondo molto più liquido, con una comunicazione ben diversa. Oggi sarebbe interessato a tutto ciò che è tecnologico. Non avrebbe i social, ne sono sicura. Era attaccato a Torino e anche alle Olimpiadi, avrebbe fatto di tutto. la sconfitta? Non esternava molto in verità, gli dava fastidio giocare male e che non ci fosse impegno".