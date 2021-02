tmw radio De Canio: "Milan continuo. Roma, Fonseca si è dimostrato un allenatore vero"

Mister Luigi De Canio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del campionato di Serie A.

Atalanta, ko contro la Lazio che toglie i bergamaschi dalla corsa Scudetto?

"Non credo che la tolga definitivamente. L'Atalanta, come il Napoli e la Lazio, la Roma, che non sono partite per vincere lo Scudetto, in questo campionato così equilibrato possono nutrire delle speranze, a patto di avere una certa continuità".

Quale la più accreditata per il titolo, tra le altre?

"Una tra Lazio e Atalanta. Il Milan comunque come rosa non ha sfigurato. E non è una rosa superiore alle altre, ma ha trovato una certa regolarità di risultati. Non dico Napoli perché come forza c'è, ma quello che sta succedendo ora può incidere. Non mi convince poi l'alternanza di risultati e di prestazioni".

Napoli che in Coppia Italia è pronto a schierarsi con la difesa a tre contro l'Atalanta:

"Ho visto che cambia Gattuso e senza aver mai provato questo schema. Ha sempre avuto un'identità precisa questa squadra, sembra lanciare così un segnale di debolezza. Le difficoltà che si sono ora possono incidere sull'ambiente. Spero che questo possa compattare il gruppo".

Roma, se Dzeko viene convocato lei lo farebbe giocare subito?

"No, perché chi ha giocato al suo posto ha dato risposte positive e non posso disconoscere l'impegno e il lavoro di un altro professionista. Le partite sono tante e c'è tempo per ristabilire certe gerarchie. Fonseca si è dimostrato di essere un allenatore. Ha avuto la personalità di prendere certe decisioni".