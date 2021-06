tmw radio De Canio: "Una Nazionale intrigante. Questa Juve ha bisogno di Locatelli"

vedi letture

Mister Luigi De Canio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e non solo.

Nazionale, tifosi scettici. Lei che ne pensa?

"Io sono entusiasta di questa Nazionale in realtà, per come è stata concepita e portata avanti, per la qualità di gioco. Questa è la più bella sotto il profilo tecnico, per la qualità del gioco espresso. Certo, non con grandissimi avversari, ma anche in un momento storico difficile del calcio italiano".

Questa Nazionale ha qualità?

"A me pare che il concetto portato avanti da Mancini sia proprio questo. Non abbiamo valori assoluti di livello tecnico, ma ci sono giocatori che sanno dare del tu al pallone. E hanno la mentalità di costruire un'azione e fare la partita. Ci sono stati momenti in cui siamo stati ricchi di maggiore talento, ma erano altri momenti storici, come per altre Nazionali è stato così. E' una Nazionale che intriga, non la più forte, ma dà fiducia".

Conte, oggi l'intervista alla Gazzetta. Ma con un progetto diverso non poteva fare comunque bene?

"Partendo da questa base penso che potesse continuare a fare bene. Magari in un momento anche di difficoltà economica generale che ha l'Inter ma anche tante squadre, il livello sarebbe stato più o meno uguale. Evidentemente Conte ha altre idee ed è difficile esprimere un vero giudizio".

Inter e Milan: chi le dà più sicurezze, Inzaghi o Pioli?

"A parte Gasperini, che ha cambiato il volto di una società, portandolo a livelli assoluti, in Italia premierei Pioli. Perché in una situazione di grande difficoltà ha gestito in modo egregio la situazione. Il Milan è stato a lungo in testa senza poter disporre di Ibrahimovic, grande guida in campo. Spesso poi ha avuto grandi difficoltà nel fare la formazione ma non l'ho mai visto lamentarsi. Ha fatto un grande risultato centrando la Champions".

Juventus, più Locatelli o Pogba?

"Locatelli, perché la Juve ha bisogno di un giocatore dinamico ma anche con grande razionalità".