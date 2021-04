tmw radio De Paola: "Juve, Pirlo non può rimanere. Squadra succube dei senatori"

vedi letture

Ospiti: Paolo De Paola: "Pirlo non deve rimanere" - Mimmo Cugini: "Non avrei rinnovato Ibra, c'erano altre priorità" - Simone Braglia: "Per il quarto posto lotta Milan e Juve" - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulla Juventus: "Se la Juventus esce dalla Champions, Pirlo non può rimanere perché ha fallito tutti gli obiettivi. Se la centra, io non lo confermerei comunque. Non ho visto nessun cambiamento, anzi vedo una squadra succube dei senatori. Ma non ho visto alcun cambiamento da Allegri in poi. Io opterei per un tecnico che dialogasse con i giocatori e scelga un modulo più moderno".