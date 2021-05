tmw radio Di Marzio: "Inter, è lo Scudetto di Conte. Juve squadra vuota, occhio alla Lazio"

Per parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Roma, situazione delicata per Fonseca ma comunque dovrebbe rimanere in sella per ora:

"Di sicuro gli sarà stato detto che le strade si divideranno a fine stagione. Nell'ultimo periodo ha deluso molto la squadra. Quando cominci a fare delle figuracce rimane un segno permanente. Con lo United è stato un colpo letale. Peccato, si era inserito bene nel calcio italiano, cambiando alcune cose, ma è tornato ad avere una linea difensiva altissima. Credo sia finito questo ciclo e che possa iniziare quello di Sarri".

Che ne pensa di Conte?

"E' uno che non solo fa squadra, ma con la sua determinazione ottiene certi obiettivi. Lukaku è diventato top con lui. Tatticamente ha cambiato, si è messo a posto, ha recuperato Eriksen. Questo Scudetto lo ha vinto soprattutto lui".

Come finisce la lotta Champions?

"I confronti diretti saranno determinanti. Il Napoli ha giocato contro un Cagliari che sta diventando una squadra. Il Napoli avrebbe meritato, ma in questa corsa rischia il Milan. La Juventus? E' stata la peggior partita stagionale. E' una squadra vuota nella testa. E non trascurerei la Lazio, che di partita difficile ha solo il derby".