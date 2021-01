tmw radio G.Ferri: "Torino in crescita ma con il Milan sarà davvero dura"

Per parlare del Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Come sta il Milan? E Tonali ora è chiamato a una risposta importante già con il Torino:

"Non perdeva una partita da marzo il Milan. Sta giocando bene nonostante assenze pesanti. Anche con la Juventus ha fatto una bella gara. Ho grande fiducia in Tonali, bisogna dargi tempo. Ha avuto due problematiche: la prima è che facendo un salto in una big il passaggio si sente, poi non ha fatto un giorno di ritiro causa Covid. Sarà utilissimo in futuro per il Milan e per la Nazionale".

Che partita sarà per la squadra di Giampaolo?

"Il Torino si sta riprendendo ma nonostante le assenze sarà molto dura per i granata. Ha ritrovato Sirigu e Izzo, che sono di nuovo in forma. Il portiere è tornato a fare parate pazzesche. Loro insieme a Bremer, Rincon e Belotti possono far ritornare la squadra a ottimi livelli. Credo che il Torino sia strutturato bene, anche se gli mancano giocatori in certi ruoli, vedi un sostituto di Belotti. Così comunque può risalire in classifica. Il Torino è in ripresa ma occhio che il Milan, insieme alla Juve, gioca il miglior calcio. Sarà una bella partita".

Nel weekend c'è il big match tra Roma e Inter:

"Ho sempre creduto in Fonseca. Ha subito critiche fin troppo esagerate, perché non ci si rendeva conto della situazione societaria. Ho fiducia nel tecnico, mi piace come gestisce la partita e le difficoltà. Così come fa Pioli. Ora ci sono giocatori che stanno ritrovando una buona forma. Senza Dzeko ha fatto una bella gara a Crotone. L'Inter ha perso male, facendosi del male da sola. E' una grande squadra, ma se spegni la luce è un problema. Credo sarà una bella partita".