Per commentare il turno di campionato è intervenuto a TMW Radio durante il Maracanà Show l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Un pensiero sulla giornata di Serie A:

"La forza del gruppo del Milan. Tutti dicevano che era dipendente da Ibra, invece dimostra che ha un gruppo che ci crede. Pioli poi è bravissimo. In questo momento è la squadra da battere, anche se l'Inter oggi ha dimostrato una grande reazione e si tiene lì a un punto".

Kessiè il miglior centrocampista della Serie A?

"E' stato bravissimo Pioli a capire che da mezzala faceva fatica. Giocando a due ha la possibilità di fare quello che sa fare meglio. Sa lottare ma anche inserirsi in area. Insieme a Lucas Leiva è quello che interpreta meglio il ruolo".

Juve-Udinese partita chiave per Pirlo:

"Partita più importante per la Juve, perché Milan e Inter corrono. Dovesse fare un altro passo falso ,sarebbe tutto più difficile. Dybala deve sfruttare l'occasione che gli viene data".

Che ne pensa della ripresa dell'Atalanta dopo il caso Gomez?

"L'Atalanta ha fatto una scelta. Bisognerebbe sapere cosa è successo, ma se società e allenatore si sono schierati così nettamente qualcosa è successo. Così si da continuità a un progetto di cui Gasperini è protagonista. Una società seria fa così, altrimenti reintegrare Gomez vorrebbe dire allontanare il tecnico".

Dove vedrebbe bene Gomez?

"Lo vedrei bene alla Lazio, magari accanto a Luis Alberto. La squadra sta faticando lì davanti e sarebbe l'ideale".

Roma al terzo posto. Grande lavoro di Fonseca, nonostante le difficoltà:

"E' un tecnico intelligente, è venuto con una certa idea ma ha cambiato in corsa. E ora sta facendo molto bene, nonostante le difficoltà societarie avute e gli infortuni. Non so quanto potrà lottare con Milan e Inter, ma la Roma è costruita per rimanere in alto. E gioca anche bene. Devono crederci, soprattutto nel gruppo e nel lavoro del tecnico".