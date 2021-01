tmw radio Giordano: "Belotti, c'è potenziale inespresso. Dzeko-Sanchez? Improponibile"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Come valutarlo?

"Mi sembra improponibile, ma se la Roma lo fa è perché c'è stato uno strappo tra Dzeko e Fonseca che non si può ricucire. E visto che devo tenere questo giocatore per altri sei mesi, se c'è l'opportunità, prendo un altro giocatore. Sanchez mi piace, non è più quello di Udine o Barcellona ma è un signor giocatore. Gli serve continuità. A Roma poi ci si dimentica di Mayoral. Non credo che a Roma siano così pazzi, se vendono Dzeko c'è un motivo".

Allegri, vedendo questa situazione a Roma, per lui sarebbe un segnale di una società forte?

"Una società deve appoggiare un allenatore, poi se può ricucire lo strappo deve farlo, sennò se non ci sono margini deve risolvere la situazione".

Sfida Torino-Fiorentina. Vlahovic può diventare più forte di Belotti?

"No, non mi da questa garanzia. Hanno caratteristiche diverse. Vorrei vedere Belotti in altre squadre, non lì a combattere a metà campo. Non si è ancora espresso al massimo Belotti perché non riceve assistenza adeguata".