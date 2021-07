tmw radio Giordano: "Inter, non vendere Lautaro. Juve, serve alternativa ad Alex Sandro"

L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del mercato.

Inzaghi: quale la prima mossa per le sue esigenze?

"Non deve vendere Lautaro, sarebbe ancora più grave che perdere Hakimi. Sarebbe difficilissimo da sostituire".

Roma, cosa serve subito a Mourinho?

"Sappiamo come gioca, lui dice che si può cambiare a seconda dei momenti. Se dovessero arrivare Xhaka e Rui Patricio credo che siano un buon inizio. Oltre a questi, però serve sostituire uno fondamentale come Spinazzola. E spendere per quel ruolo vuol dire togliere a qualche altro acquisto per un altro reparto. Credo che la Roma abbia la rosa giusta per il calcio di Mourinho".

Juventus, è arrivato Mendes per parlare del futuro di Ronaldo. Ma quale deve essere la prima mossa per Allegri?

"Credo che la Juve abbia buonissimi giocatori in mezzo al campo, forse lo scorso anno è mancato un cervello lì dietro, Arthur ha avuto problemi. Credo che serva un'alternativa ad Alex Sandro e una punta di livello se andrà via Ronaldo. Per il resto avrai un Chiesa molto carico dopo l'Europeo".

Teme il problema fisico per gli azzurri in vista della finale:

"Sì, abbiamo vissuto partite molto difficili a livello fisico e mentale. L'Inghilterra è una squadra molto più fisica e con meno palleggio. Se ricominciamo a palleggiare, possiamo venirne fuori".

Per Spalletti quale deve essere la prima mossa?

"Lui ha detto che la squadra gli piace tantissimo. Se rimane la stessa, è tra le pretendenti allo Scudetto, può arrivare tra le prime tre come doveva essere lo scorso anno. Se va via uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz devi poi coprire la partenza. Poi c'è il discorso Insigne, fondamentale nel gioco del Napoli".

Scambierebbe Insigne con Luis Alberto?

"No, perché Luis Alberto nel Napoli c'è già, può essere Zielinski o Fabian Ruiz. Il vero regista nel Napoli è Insigne".