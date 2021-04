tmw radio Giordano: "Juve, Lippi sarebbe importante per Pirlo. Lazio, Immobile fuori forma"

vedi letture

Brambati: "Il festino dei giocatori della Juve è un altro esempio di una società in confusione" - Giordano: "Ho l'impressione che Immobile non stia benissimo fisicamente in questa stagione" - Ospiti: Massimo Brambati, Bruno Giordano - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Bonucci positivo al Covid:

"Purtroppo il pericolo c'è. A questi calciatore bisognerebbe fare i complimenti. Ci stanno aiutando a passare questi momenti. Loro sono in campo, sempre, in mezzo a tante difficoltà. E' un campionato anomalo, con squadre colpite a varie ondate da positività. Va elogiata la professionalità dei calciatori, che non si sono mai lamentati".

Un giudizio sulla festa di McKennie, che ha coinvolto Dybala e Arthur:

"Mi auguro che almeno abbiano fatto dei tamponi per garantire una certa sicurezza. E' chiaro che se non fosse così sarebbe grave, soprattutto per i calciatori e per Dybala, che ha già passato un momento delicato".

Juve, potrebbe tornare Lippi. Che ne pensa?

"Credo possa tornare come figura societaria, è una persona che conosce benissimo l'ambiente ed è un marchio bianconero. E' una persona che potrebbe permettersi di raddrizzare lo spogliatoio".

Un pensiero su Giorgio Chinaglia:

"Ho avuto modo di giocarci insieme e lo ricordo sempre con grande affetto. E' stato bello essere suo amico".

Nazionale, Immobile a segno ma nervoso:

"Negli ultimi mesi non lo vedo bene sotto l'aspetto fisico. Può essere nervoso sì, ma non è al massimo della condizione e forse lo sente. Ma ci sta, giocando da così tanto tempo ogni tre giorni. Spero per la Nazionale che al momento giusto torni in condizione".