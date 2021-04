tmw radio Giordano: "Superlega? Se accontentati, i club continueranno a battere cassa"

De Paola: "Me la prendo con i tre giornali che attaccano la Superlega. Le grandi squadre devono poter contare su quei tre fatturati. Conta il calcio delle grandi squadre" - Giordano: "Non si parla della mala gestione che è stata fatta nel calcio" - Di Marzio: "I club hanno speso all'impazzata a prescindere dalle entrate. Le società investono male e allora cercano una soluzione. La Superlega è questa" Ospiti: Bruno Giordano, Gianni Di Marzio e Paolo De Paola - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sugli argomenti del momento.

Che ne pensa della Superlega?

"Se accontentiamo queste società, tra 5 anni ti chiederanno ancora di più. Quello che si può fare oggi con un miliardo di euro oggi si può fare con la metà del prezzo. Le leggi di mercato? Sì, ma se poi continuiamo a battere cassa. Non puoi prendere 1 miliardo e spenderne 1,5. Ne spendono perché vogliono primeggiare, ma serve un tetto ai costi. A me la Champions piace tanto. Si può allargare, trovare una formula diversa. Dividere il calcio mi sembra assurdo. Non riesco a capire come si possano minacciare i giocatori di squalifica. Sono un uomo di campo, affezionato alla tradizione. Il calcio ha avuto tanti soldi, ma se sono stati gestiti male è colpa dei dirigenti. Non vorrei che se andrà male anche questa Superlega, si andrà poi a cercare altro. Sono entrati troppi soldi e si è esagerato. Credo ci siano pochi dirigenti all'altezza".