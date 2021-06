tmw radio Longhi: "Austria ostica ma battibile. Inter, Pandev campione sottovalutato"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Un commento sull'Austria, prossimo avversario dell'Italia:

"L'Italia di Mancini deve fare 31 con l'Austria, dove tutti i suoi giocatori militano in Bundesliga. Squadra ostica, combattiva, rude e veloce. Ma è decisamente alla nostra portata. Giusto non sottovalutare l'avversario, ma è giusto anche sperare di superare l'avversario in scioltezza. L'Italia non deve porsi il problema dell'avversario ma quello delle scelte del centrocampo. Da questa Nazionale è scomparsa la figura del mediano classico".

Stasera sfida tra Schick e Kane:

"Per ore 3-0 per l'ex romanista. Il Mondiale sta bocciando finora la figura del centravanti classico. La Germania gioca senza una vera prima punta, Mbappè per ora non si è visto molto, solo Lukaku è emerso per gol e assist. Schick è il centravanti meno centravanti, che si è preso al vetrina, mentre Kane si è preso solo critiche. Riabilitarsi non è facile".

Paolo Rossi al debutto segnò contro l'Austria, così come Schillaci. Sarà la volta di Raspadori:

"Io non penso che debutterà dal primo minuto. Ci abbiamo puntato più mediaticamente, nelle due fugaci apparizioni ho visto un ragazzo molto intimorito, ma è comprensibile. Augurarsi che possa essere decisivo vorrebbe dire che Immobile avrà ciccato la partita, così come l'Italia".

Il premier Draghi ha chiesto di spostare la finale a Roma:

"Io posso essere d'accordo, ma se l'ondata esiste perché non pensare di cambiare sede già per la sfida di sabato? Mi sembra una contraddizione".

Inginocchiarsi per il movimento Black Lives Matter. Che ne pensa?

"Ogni persona è libero di decidere o meno di inginocchiarsi. E' questione di sensibilità. Ma penso anche che se tutti lo facessero, se ne parlerebbe meno di quanto se ne sta facendo ora. Chi rimane in piedi fa involontariamente cassa di risonanza per il movimento".

Un commento sull'addio di Pandev:

"Lo ricordo quando arrivò all'Inter, ha vinto non solo con i nerazzurri ma anche con la Lazio. E' sottovalutato, perché di quell'Inter si parlava di tanti altri campioni. Se vediamo cosa ha fatto, è stata una carriera con i fiocchi, che molti calciatori vorrebbero fare".

Napoli, tra Koulibaly e Fabian Ruiz chi il più sacrificabile?

"Koulibaly è tra i più forti difensori della Serie A e anche tra i primi 6-7 in Europa. Di Fabian Ruiz ne sono innamorato. Chi è più rimpiazzabile è il più sacrificabile. Devi trovare un sostituto all'altezza".

Milan, una valutazione sull'operato della dirigenza:

"Ha deciso di non accontentare Calhanoglu, così come Donnarumma, per i parametri che si è imposta. Non vuole fare il passo più lungo della gamba. Credo abbia agito con coerenza il Milan. Credo che possa rimpiazzarlo spendendo meno e con un giocatore che può avere un valore superiore".