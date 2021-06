tmw radio Longhi: "Francia, che delusione Mbappè. Juventus-CR7, meglio divorziare"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Francia eliminata. Di chi le responsabilità?

"Quando perde una squadra, di solito si trova nel tecnico l'imputato numero uno. Nel primo tempo c'è stata una squadra con una linea di difesa a tre statica, poi ha messo in campo una squadra troppo sbilanciata. E la Francia si è trovata vulnerabile contro la Svizzera. Avrebbe fatto comodo uno come Theo Hernandez. E poi mettiamoci anche le colpe dei singoli. Lo stesso Mbappè ha sbagliato gol alla sua portata. Il tecnico ha preparato un copione per subire la Svizzera ma ci hanno messo anche del loro".

Non è stato l'Europeo di Mbappè:

"Si pensava che fosse la stella. Il suo rigore sbagliato è stato il giusto epilogo di una partita contromano. Esce di scena a testa bassa come la Francia".

Svizzera, che impresa. Che ne pensa?

"Ha fatto ciò che solo gli svizzeri pensavano. Oltre a premiare la strategia di Petkovic, amplifica il valore del 3-0 inflitto loro dagli azzurri. Ha vinto ai rigori una gara che poteva chiudere col rigore di Rodriguez. E' stata una ottima Svizzera, che l'ha riacciuffata e vinta all'ultimo rigore".

E' sbocciata la Spagna:

"E' ancora indecifrabile, però due partite con 5 gol. Da quando ha messo in mezzo al campo Busquets, ha ritrovato il suo faro. Hanno vinto la Spagna e la Svizzera, ma ha vinto il calcio, ossia la sua imprevedibilità che lo rende unico. Ed è per questo che è indecifrabile la Spagna, perché si sono visti più volti di questa squadra".

Stasera Germania-Inghilterra, un pensiero su questo big match:

"E' una sfida che potrebbe essere l'ultimo vero ostacolo sulla strada della finale. Anche se si gioca a Wembley non c'è una favorita. I tedeschi hanno zoppicato, gli inglesi segnano poco. E' una partita indecifrabile".

Juventus, giorni decisivi per il futuro di CR7:

"Tenere lui o prendere Pogba? La cosa migliore sarebbe divorziare col portoghese, farebbe bene a entrambi. Il problema è che cedere Ronaldo è cedere un 'azienda e non un semplice calciatore. Chi è disposto a sobbarcarsi una spesa simile? Riuscire a definire questa operazione è quasi impossibile. Aere poi il Pogba attuale...è monumentale. Uno così chi non lo vorrebbe?".

Napoli, giusto il sacrificio di Fabian Ruiz?

"Quando arrivò era il mio preferito. Lo avevo visto al Betis e sapevo che poteva essere importante. Se arrivano offerte sostanziose, potrebbe privarsene. Il sostituto potrebbe essere Basic, che ha le stesse caratteristiche. Se vuole cederlo, non perderebbe tanto dal punto di vista tecnico, ma ci guadagnerebbe dal punto di vista economico".

Un pensiero su Xhaka, cercato dalla Roma:

"Non è il giocatore che ti ruba l'occhio. E' un giocatore d'ordine, con un piede molto preciso, che ha bisogno attorno di elementi che partano senza palla. Lui è il distributore di gioco per coloro che si liberano per i suoi assist".