Magrin: "Atalanta, è ora di un trofeo. Gasp? Ha aperto un ciclo, spero rimanga"

L'ex calciatore e tecnico Marino Magrin a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei casi del giorno.

Come andrà il valzer delle panchine?

"Mi dispiace che sia andato via De Zerbi, ha fatto vedere in questi anno di fare un bel gioco. Vedere tecnici che vanno all'estero dispiace. Io speravo che potesse rimanere per confermare il suo lavoro al Sassuolo. Per allenare i grandi campioni invece ci vuole buonsenso".

Juventus-Atalanta di Coppa Italia: come ci arrivano le squadre a questa finale?

"Va portato a casa un trofeo come premio per quanto fatto in questi anni. Sarebbe un sogno per gli atalantini. E' giusto dopo 60 anni portare a casa questo trofeo. Mi dispiace per la Juventus, che ha peccato molto quest'anno, ma sono sicuro che non lascerà niente al caso. Mi aspetto tanti gol. Se l'Atalanta gioca come sa fare, la Juventus faticherà molto".

Vedrebbe bene Gasperini alla Juventus?

"E' incatenato dalla famiglia Percassi a Bergamo (ride, ndr). Ha capito che è diventato un allenatore vero, all'Inter aveva fatto male ma era stato mandato via troppo presto. Ora ha acquisito personalità e può allenare anche una grande squadra. Si è fatto le ossa, ma credo sia difficile che vada via dall'Atalanta. Spero rimanga perché ha aperto un ciclo".