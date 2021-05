tmw radio Marelli: "Vigorito non ha torto, con l'on field review stravolto il protocollo Var"

L'ex fischietto Luca Marelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ripartendo dagli episodi discussi di Benevento-Cagliari.

Lo sfogo di Vigorito è stato veemente, qual è il suo giudizio?

"Domanda difficile da cui nasce tutta la discussione. Classico episodio borderline, episodio dubbio e non un chiaro ed evidente errore. Il Var non poteva intervenire. Vigorito l'ho sentito, se n'è assunto le responsabilità, sul concetto centrale non ha torto. Abbiamo visto rigori discutibili, sanzionati e fischiati in campo e rimane quello alla fine. Oggi è successa una cosa in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Già un mese che lo ripeto, un protocollo a cui è stata abbassata l'asticella, soprattutto per quanto riguarda l'on field review. Nella partita decisiva per la retrocessione viene fuori il caos perchè di on field review forzate ce ne sono state tante e si sta creando tanto caos".

Ci sarà mai un protocollo che metterà d'accordo tutti quanti?

"No, ci sarà sempre un episodio che dividerà. In queste circostanze l'on field review non ha senso. Le challenge sono una buona idee, ma adesso non ci sono e vanno affrontati argomenti sulle norme attuali. C'è un problema, questo è un rigore che andava assegnato".