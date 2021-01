tmw radio Pasqualin: "Fagioli, Juve ambiente ideale per crescere. Belle le parole di Pirlo"

Il procuratore Claudio Pasqualin a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su alcuni argomenti di mercato. Ecco le sue parole:

Juventus, Fagioli ha ben impressionato in Coppa Italia:

"E' un nostro assistito. Ho letto con grande soddisfazione i pareri di Sconcerti e Allegri. Dobbiamo tutti rimanere con i piedi per terra, in primis il giocatore. E poi sono contento di ciò che ha detto Pirlo, secondo cui può fare il regista. Ha fatto un esordio convincente e speriamo che l'ambiente Juve lo possa far crescere e che lui possa mantenere le promesse".

Fagioli che non andrà via vista la cessione di Portanova:

"La cessione mancata? Mi ricorda quella di Del Piero al Parma. Un no azzeccato quello. E speriamo lo sia anche questo".

Juventus che sta valorizzando i giovani:

"E' un segnale che fa molto piacere, soprattutto a Ghirelli, contento di avere l'U23 e questi giovani talenti. Questo dal punto di vista politico, dal punto di vista tecnico invece per la prima squadra i giovani devono confermarsi. Ma si torna all'idea di un vivaio importante".