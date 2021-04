tmw radio Peccenini: "Fallimento Roma, ora preoccupa la sfida col Manchester"

vedi letture

Per parlare di Roma al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Franco Peccenini.

Col Cagliari con la testa al Manchester? E' un ko che la preoccupa?

"Non mi meraviglia, è un po' di tempo che la Roma ha la testa a tutt'altre partite. Mi dà l'impressione che questa squadra non possa fare di più. Non si può cominciare a pensare al Manchester 20 giorni prima. Gli ultimi mesi la Roma praticamente ha lasciato andare il campionato".

Più colpa del tecnico o della squadra?

"La Roma nelle ultime sette partite ha preso in media due gol a partita. Ed è un segnale preoccupante anche in vista di Manchester. E poi tanto possesso e pochi tiri. Non credo sia il massimo prima di un impegno così importante".

EL scelta pericolosa?

"Se le cose non vanno bene si rimette tutto in gioco. E' stata una scelta sbagliata. Credo che tutto il disegno a questa partita è stato sbagliato".

Salva qualcuno dal ko di oggi?

"Non salvo nessuno. Buon primo tempo di Perez, ma solo quello. Poi è sparito dal campo. Sono troppo discontinui i giocatori, anche all'interno della partita. E' un fallimento peggiore degli anni passati".

E quindi giusto pensare a cambiare Fonseca?

"Credo che sia stata fatta una scelta, ma spero che non gli siano addossate tutte le colpe. Le hanno anche i giocatori e anche la società. Terrei Pellegrini, Villar, Karsdorp, Smalling, Veretout. Ne sono mancati diversi durante la stagione di giocatori importanti. Sono mancati giocatori che dovevano essere la colonna portante della squadra".

Al posto di Dzeko chi prenderebbe?

"Belotti? Lo andrei a prendere io".

Col Manchester farebbe giocare insieme Dzeko e Mayoral?

"Ormai Fonseca ha deciso, non li farà mai giocare insieme".