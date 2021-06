tmw radio Salandin: "Juve, CR7 non ha tutte queste soluzioni alternative per il suo futuro"

A parlare di Cristiano Ronaldo e delle sue parole dette in Nazionale è stato, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Stefano Salandin: "Quasi ha volutamente lasciato al porta aperta. Provano a tenere aperte tutte le strade perché ancora non c'è certezza del futuro. Ho la sensazione che non sia così certo di trovare soluzioni alternative alla Juventus".

Mentre sul futuro di Alvaro Morata ammette: "Se ne trova un altro più bravo fa bene a prenderlo la Juventus. E' un ottimo centravanti, se sta bene, ma non faceva il titolare all'Atletico. Bisogna capire che alternative hai. E tutto è comunque legato alla questione Ronaldo. Se la Juventus si libera dei 31 milioni netti di Ronaldo, avrà 31 milioni in più per il mercato: sono 3-4 giocatori di livello. Il problema comunque non è lui, ma i vari Arthur, Bentancur...".