Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Un pensiero su Juventus-Atalanta:

"E' stata una bella partita, giocata meglio da Pirlo che da Gasperini. L'Atalanta ha dominato per un tempo, la Juve il resto ma ha messo una squadra in campo adattandosi all'avversario. E' stata una Juve più matura, che ha meritato la vittoria. L'Atalanta ha gestito male le energie, si è comportata da squadra disabituata a certe partite".

Andrebbe confermato Pirlo allora?

"Non si giudica un allenatore da aver vinto due coppe. Ha vinto tre partite in Coppa Italia. Per capire se devo sostituire Pirlo, devo capire con chi lo metto in concorrenza. Gli è stata data una Juve discretamente rifondata che lui ha rifondato solo in parte. Kulusevski e Chiesa sono stati decisivi ma hanno fatto pochi gol in stagione. A me piace Pirlo, ma bisogna capire chi si può prendere al suo posto e poi giudicare".

Se le alternative fossero Gattuso e Inzaghi?

"Sono due professionisti, Inzaghi però è un rischio, perché ha visto solo la Lazio in carriera. Gattuso ha una carriera dove si è mosso spesso. Con Gattuso vado su un usato sicuro".

Quale la panchina che creerà l'effetto domino?

"Sono talmente tante quelle ancora non assegnate che non ci sarà solo un effetto domino. Dovesse esserci una rinuncia di Conte, la vera panchina è quella dell'Inter. Piazzata l'Inter, si piazzerebbero poi tutte le altre. Poi ci sono Napoli, Fiorentina".