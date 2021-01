tmw radio Tacchinardi: "Juventus, Pirlo forse ha trovato il centrocampo ideale"

Per commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Napoli, Gattuso in discussione:

"Mi dispiace per Rino, ha dato una identità alla squadra, quest'anno ha tentato di renderla più bella ma con risultati altalenanti. Forse sta incidendo la tensione per arrivare a qualcosa d'importante. Manca continuità, è vero. Solo Sarri ha trovato un'alchimia per dargli una continuità per il vertice. Evidentemente nei calciatori non c'è quel qualcosa in più per restare in alto".

Può lottare solo per la Champions?

"Io credo che la Juve sia rientrata in corsa, dopo i risultati del weekend. Il Napoli ha perso, così come il Milan, la Roma ha rallentato prima. Quindi meglio non risvegliare la Juve. La stanno aspettando ma mentalmente è ancora la più forte la Juve".

Centrocampo Juve, rebus risolto per Pirlo?

"Sì, anche perché la Juve non aveva motore. ha provato tutti e alla fine nelle ultime due partite ha trovato lo schema giusto. McKennie è un signor giocatore, va a compensare le caratteristiche d'inserimento che gli altri non hanno. Non è un super-centrocampo ma mi sembra che la squadra abbia ingranato".