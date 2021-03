tmw radio Valcareggi: "Niente paura, la Fiorentina non retrocederà. Credo in Prandelli"

A parlare di Fiorentina e del suo momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'agente di mercato Furio Valcareggi.

Fiorentina, patto salvezza. C'è paura nell'ambiente?

"Quando dicono che la Fiorentina trova delle concorrenti agguerrite, anche queste trovano un Fiorentina agguerrita. E' in zona retrocessione ma ancora fuori. Tutta questa paura non ce l'ho. Siamo in buone mani, se veniva un allenatore giovincello ci si schiantava al muro. Un punto alla volta invece, piano piano, ce la può fare. Prandelli ha Firenze nel cuore e poteva anche dire di no. Affrontare la Fiorentina ora non è piacevole per nessuno, siamo agguerriti".

Tante le scelte sbagliate, come l'acquisto di Kokorin nel mercato di gennaio:

"Non retrocederà. Ad agosto c'è stato un plebiscito sulla squadra ad agosto, sono mancate le prestazioni dei giocatori. Le colpe sono loro, non di Pradè. Amrabat? E' venuto il fratello qui, ma la colpa è la sua. Ci sono tanti altri che non stanno rendendo".