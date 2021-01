Tronchetti Provera dopo Inter-Juve: "Grande partita dei nerazzurri, ma è presto per dire scudetto"

"E' stata davvero una gran partita. Il risultato è importante, è una grandissima soddisfazione". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera, tifoso dell'Inter, all'indomani del successo dei nerazzurri nel derby d'Italia. "La Juve ha avuto una serata negativa ma l'Inter non ha concesso nulla, non si poteva chiedere di più - ha aggiunto ai microfoni di La Politica nel Pallone su Gr Parlamento - Vidal? Ha fatto il gol dell'ex, quando tutto va bene succede anche questo". Sullo scudetto però Tronchetti Provera non si sbilancia. "E' ancora presto per tutto, il Milan ha giovani fortissimi e un signore che vince da solo le partite, Ibrahimovic - ha aggiunto - La Juve ha avuto una serata no ma non va sottovalutata, a volte le sconfitte inducono al riscatto. E poi c'è il Napoli, che ha grande qualità. Non c'è niente di chiuso".