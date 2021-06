Veltroni: "Eriksen, perfetta la scelta del silenzio in telecronaca. Esemplari i compagni"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere della Sera, Walter Veltroni ha commentato il malore occorso a Christian Eriksen che ha spaventato il mondo e soprattutto la gestione mediatica della vicenda: “Perfetta è stata la scelta dell’unico telecronista che si sia trovato a commentare in diretta quello strazio, Andrea Marinozzi di Sky. Il silenzio di un telecronista, sembra un ossimoro. Ma la scelta di non infarcire di parole, commenti, descrizioni di tragici precedenti quei minuti in cui si cercava di salvare in un campo di calcio la vita di un ragazzo, è stata la più coraggiosa che potesse essere assunta. Quel silenzio è stata una forma di rispetto per un’emozione intensa e diffusa.

[...] Sono stati esemplari i compagni di squadra di Eriksen, riuniti in cerchio, con le mani in preghiera di chissà quanti Dio e il volto in lacrime nascosto nella maglietta. Una scena che ci ha profondamente commosso tutti perché non siamo più abituati all’umanità, in questo tempo livido. Una scena che resterà, come significato e simbolo della parola comunità. E per la parola amicizia vale lo sguardo di Simon Kjaer, il suo intervento immediato, il modo in cui ha preso la testa della compagna di Eriksen per farle sentire il calore di un conforto. Perfetti sono stati gli avversari, il rigore dell’arbitro e la sincera commozione di tutti i tifosi. Ora Eriksen è in una stanza d’ospedale, a curare il suo cuore bizzarro. Che abbia la fortuna che merita”.