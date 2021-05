Ventola: "Il Bari dovrebbe dipendere meno dal Napoli, dovrebbe essere più indipendente"

Intervenuto su BoboTV, Nicola Ventola si è soffermato sulla Serie C: "L'Avellino ha battuto il Palermo, è passato perché con il doppio 1-0 essendo arrivato terzo e il Palermo si è classificato indietro, la migliore classifica è valsa per far passare gli irpini. L'Avellino è la tipica squadra di categoria, compatta e tosta - riporta TuttoC.com -. Il Bari? L'anno scorso più o meno ha retto con la Reggina, poi c'è stato il Covid e lo stop dei campionati, perdendo la finale playoff con la Reggiana. Quest'anno che doveva solo migliorare un pò, prendendo un uomo di esperienza come Auteri, hanno sbandato. Carrera poi non è riuscito ad invertire la rotta ed è stato un pasticcio. Il Bari dovrebbe dipendere meno dal Napoli e staccarsi per provare ad avere più indipendenza e costruire meglio il futuro".