Zoff: "Donnarumma è giovane, forte e gioca in una grande squadra. Che altro gli serve?"

Dino Zoff è uno che di grandi portiere se ne intende, fosse soltanto perché lui per primo è stato tra i migliori della storia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex estremo difensore ha provato a consigliare Gianluigi Donnarumma, il cui rinnovo col Milan è in bilico: "Non penso di fare la morale se dico che io al suo posto non mi creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. È giovane, ha qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Che altro serve?. Se il problema fosse la volontà di giocare la Champions, in caso di Milan fuori dalla coppa principale, sarebbe tutto più giustificato però di questa questione si discuteva anche quando il Milan era primo. Credo che molto dipenda da lui, i ragazzi devono anche prendersi le loro responsabilità. Ai miei tempi? Era diverso, non c’erano contratti a termine".