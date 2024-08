Ufficiale Accostato alla Lazio, Jobe Bellingham rinnova con il Sunderland: "Mi fate sentire a casa"

Jobe Bellingham, fratello del più celebre Jude, alla fine rinnova con il Sunderland fino al 30 giugno 2028. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato con insistenza alla Lazio, anche se alla fine i biancocelesti non hanno mai affondato con decisione il colpo su di lui.

Il centrocampista ha poi dichiarato ai canali ufficiali del club: "Non vedo l'ora ricominciare dopo aver firmato con il Sunderland. Sento di avere un sacco di cose ancora da raggiungere qui e credo che possiamo realizzare grandi cose già in questa stagione. Questa è una città fantastica e sono così orgoglioso di rappresentare le persone che ci vivono. Tutti mi hanno fatto sentire come a casa e non potrei immaginare di giocare per un club che non significasse così tanto per i propri tifosi come qui. Mi piace giocare per il Sunderland e non vedo l'ora di tornare allo Stadium of Light questo fine settimana".

Il direttore sportivo, Kristjaan Speakman, ha aggiunto: "Jobe si è immerso completamente nella realtà del Sunderland sin dal primo giorno e ha un chiaro affetto per la città e per i tifosi. Abbiamo sempre pianificato di estendere il suo contratto iniziale, ma quando un giocatore fa così bene nella sua stagione di affermazione, è naturale che si presentino altre opportunità. Nonostante questo, Jobe è stato coerente nel dire che il Sunderland è dove vuole essere e il suo desiderio di rimanere al Club è una grande spinta per noi in vista della nostra prima partita casalinga".