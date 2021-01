Ad Almeria è Sadiq-mania: l'ex attaccante della Roma ha segnato otto gol nelle ultime 6 sfide

vedi letture

Ha cominciato a segnare a dicembre e da allora non si è più fermato. Umar Sadiq sta facendo sognare l'Almeria, terzo in classifica ne LaLiga2: l'ex attaccante di Roma e Bologna, arrivato in estate per 5 milioni dal Partizan Belgrado, è già a quota 11 gol stagionali e non sta facendo rimpiangere Darwin Nunez. Decisivo con una doppietta nel 5-0 rifilato all'Alaves in Copa del Rey lo scorso sabato, ha segnato tre reti nell'ultimo incontro di campionato, vinto 3-1 contro il Ponferradina. L'Almeria ha fissato una clausola da 60 milioni per il 23enne nigeriano, cresciuto nello Spezia ed ex anche di Torino, Rangers e Perugia. Dopo un lungo peregrinare, sembra aver finalmente trovato la sua dimensione.