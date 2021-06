Adama Traoré strizza l'occhio al Barça: "È casa mia, ci sono cresciuto. Se arriverà l'offerta..."

Nel corso di un'intervista su RAC1, Adama Traoré ha lasciato una porta aperta per un ritorno nel Barcellona, club in cui si è formato e che ha lasciato nel 2015 per volare in Inghilterra: "Il Barcellona è casa mia, è questa la realtà. Sono cresciuto lì, sono stato 10 anni. Se arriverà un'offerta, ne parlerò con i miei agenti, per capire che ruolo ricoprirei nella squadra", ha detto l'esterno del Wolverhampton e della Nazionale spagnola.