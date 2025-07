Ufficiale Addio Olanda, Bakayoko è del Lipsia: "Qui piano chiaro per me, club sostiene i giovani"

"Sono davvero entusiasta della nuova sfida con RB Lipsia. Il club si è fatto un nome a livello internazionale e rappresenta un calcio ambizioso e offensivo, che amo". Parola di Johan Bakayoko, nuovo acquisto del Lipsia, semplicemente scatenato in questa sessione di mercato estiva: l'attaccante belga classe 2003 lascia l'Olanda e si lega così al club di Bundesliga con un contratto quinquennale (fino al 2030).

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Bakayoko ha raccontato: "Mi ha colpito molto come negli ultimi anni il Lipsia si sia costantemente interessato a me e mi abbia fatto sentire che puntano davvero su di me. Questo, insieme alle attuali conversazioni con tutti i responsabili, mi ha convinto a trasferirmi a Lipsia e nella Bundesliga. Ho subito percepito che esiste un piano chiaro per me e che qui posso mettere a frutto le mie qualità. Il Lipsia è una società che sfida e sostiene i giovani giocatori. Sono pronto a lavorare sodo, assumermi responsabilità e voglio festeggiare successi con la squadra e i nostri tifosi".

Comunicato ufficiale

"Il Lipsia ha ingaggiato il nazionale belga Johan Bakayoko. L’attaccante offensivo di 22 anni arriva dal club olandese di primo livello PSV Eindhoven e ha firmato un contratto a lungo termine con i Roten Bullen fino al 30 giugno 2030. Giocando con la maglia del RBL indosserà il numero 9.

Bakayoko ha attraversato le accademie giovanili di rinomati club belgi come RSC Anderlecht e Club Bruges, prima di passare nel 2019 al settore giovanile del PSV. Tre anni dopo, a 18 anni, ha debuttato tra i professionisti con il campione olandese, segnando nella sua prima stagione di Eredivisie dieci punti in 23 partite.

L’esterno destro ha maturato esperienza internazionale sia in Champions League (20 presenze, 3 gol) sia nella nazionale belga (18 partite, 1 gol), con cui ha partecipato lo scorso anno al Campionato Europeo in Germania.

Con il PSV, il giocatore d’ala ha inoltre vinto due volte il titolo olandese, due Supercoppe e due coppe nazionali.

Benvenuto a Lipsia, Johan!".