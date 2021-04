Aguero, futuro ancora in Inghilterra? Il Chelsea è pronto ad accontentarne le richieste

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Chelsea sarebbe a sorpresa il club in vantaggio su Sergio Aguero, che lascerà il Manchester City al termine della stagione. La volontà dell'argentino è di restare in un top club e i blues sono fra i pochi a potergli garantire i 14 milioni di euro annui che attualmente percepisce. Chelsea che segue con attenzione anche la questione Haaland: in giornata Mino Raiola e il padre del norvegese, Alf Inge, saranno a Londra per parlare con i club interessati.