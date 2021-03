Aguero lascia il City. La decisione è stata presa in anticipo rispetto a quanto preventivato

Il Manchester Evening News riporta un dettaglio circa l'addio ufficiale di Sergio Aguero al City. Una decisione che l'argentino ha appreso con qualche mese d'anticipo e, se pur non inaspettata per l'esito, certamente la tempistica ha sorpreso anche il Kun. Nelle recenti conferenze stampa Pep Guardiola aveva dichiarato che il futuro di giocatori come Aguero e Fernandinho sarebbe stato deciso al termine della stagione. Tuttavia l'argentino è stato convocato ieri dopo l'allenamento ed è stato informato tramite colloquio privato con Guardiola che la sua avventura si sarebbe chiusa al termine di questa stagione, concludendo un ciclo di 10 anni. Una tempistica che darà modo ad Aguero di trattare liberamente con qualsiasi altro club e alla squadra di concentrarsi esclusivamente sul campo, dove è in corsa ancora per tutte e quattro le competizioni.