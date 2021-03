Aguero lascia il City. La dichiarazione del Kun su Messi e l'invito della Pulga nel 2018

Quale futuro per il Kun Aguero? In una recente intervista su Twitch alla domanda: "Giocherai un giorno con Leo Messi in un club?" il Kun non ha avuto dubbi: "A chi non piacerebbe giocare con Leo?". Risalendo al 2018, prima dei Mondiali, veniva chiesto lo stesso proprio alla Pulga: "Se succederà, è perché lo porteranno qui" fu il suo commento. Andando ancora indietro col tempo, nel 2013, prende parola pure il padre Leonel del Castillo: "Mi piacerebbe vederlo giocare con Messi, ma non c'è niente".