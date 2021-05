Aguero saluta il City in lacrime. Ora proverà a inseguire la Champions al Barça

L'addio più amaro. Sergio Aguero saluta il Manchester City in lacrime, sfilando accanto ad una Champions che ha potuto soltanto accarezzare. L'ultimo gettone in maglia Citizens è coinciso con un disperato (e vano) assalto finale, che non ha prodotto effetti per la squadra di Guardiola. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Lahoz il Kun è scoppiato in un pianto a dirotto che racchiude tutta la delusione per non aver vissuto l'ultima grande impresa con il club che l'ha visto diventare leggenda. Ora lo attende il Barcellona, per continuare ad inseguire il sogno di laurearsi campione d'Europa per la prima volta in carriera. Magari insieme all'amico di sempre Messi.