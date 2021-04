Ajax, stagione finita per Blind. Il difensore si è fatto male con la nazionale

È finita la stagione di Daley Blind, lo rende noto l'Ajax con un comunicato ufficiale. Il giocatore si è infortunato con la nazionale olandese nel corso della partita vinta contro Gibilterra martedì sera. Gli accertamenti hanno evidenziato che il legamento della caviglia anteriore della mia caviglia sinistra è strappato. Il difensore ha dichiarato: "È un'enorme delusione. Giochi a calcio per vincere trofei e quei trofei si vinceranno nei prossimi mesi".

Injury update @BlindDaley 🤕

“Of course I am terribly disappointed. You play football to win trophies and those trophies will be won in the coming months.’’

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2021