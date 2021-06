Al-Khelaifi spegne le speranze del Real Madrid: dirigenza rassegnata su Mbappé

Speranze ridotte al lumicino per il Real Madrid. Non è un mistero che il club della capitale spagnola voleva portare a vestire la maglia bianca Kylian Mbappé, vero oggetto del desiderio e tormentone nelle scorse sessioni di mercato. Come riporta l'edizione odierna di AS, le parole del numero uno del PSG Al-Khelaifi avrebbero però scoraggiato la dirigenza delle Merengues che abbandonano le speranze di arrivare al fortissimo attaccante francese.