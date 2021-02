Alaba lascerà il Bayern. E parla del suo erede: "Upamecano ha molto talento e potenziale"

David Alaba quest'oggi in conferenza stampa ha annunciato che al termine della stagione lascerà il Bayern Monaco. Il fortissimo calciatore austriaco quest'oggi in conferenza stampa ha parlato anche di quello che sarà il suo erede nel club campione d'Europa, quel Dayot Upamecano già ufficializzato in vista della prossima stagione dal Bayern: "Non è un segreto - ha detto - che si tratti di un giocatore con molto talento e potenziale. E' un calciatore cresciuto molto negli ultimi anni", ha detto.