Alisson scherza dopo l'incredibile gol al WBA: "Uno dei più belli, anche perché è l'unico"

È stato l'autentico eroe della serata del Liverpool con un incredibile gol di testa in pieno recupero che ha concesso ai Reds di strappare al WBA tre punti fondamentali in ottica Champions. Dopo il fischio finale a The Hawthorns, Alisson Becker ha espresso così la sua contentezza ai microfoni di Sky Sports: "Sono troppo emozionato, per tutto quello che mi è successo negli ultimi mesi. Il calcio è la mia vita, gioco da quando ne ho memoria. Speravo mio padre fosse qui per vedermi, ma sono certo mi abbia visto da lassù, e ora sta festeggiando con Dio. A volte lotti e non riesci ad ottenere i risultati che vuoi, questo gol mi rende davvero felice, perché abbiamo lottato molto insieme. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere la Champions League, non potrei essere più contento".

Raccontaci la dinamica di quel gol incredibile...

"Ho guardato la panchina, un collaboratore mi ha chiamato, aveva fiducia. Tempismo perfetto, ho cercato di impattare bene il pallone. È uno dei gol più belli che abbia fatto (ride, ndr). È l'unico, quindi è il migliore. Voglio ringraziare tutti i ragazzi: ci alleniamo al massimo, siamo molto stanchi, c'è molta pressione. Ma sono davvero contento per questo gol".