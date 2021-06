All-in di Guardiola per Harry Kane. Sterling e Gabriel Jesus contropartite per il Tottenham

Potrebbe profilarsi una maxi operazione di mercato nelle prossime settimane fra Manchester City e Tottenham con al centro Harry Kane. Il centravanti degli Spurs e della Nazionale inglese sta cercando una nuova avventura professionale che gli permetta di vincere il primo trofeo in carriera e per questo si è fatto avanti il club allenato da Pep Guardiola. Per cercare di portare avanti questa trattativa la dirigenza dei campioni d'Inghilterra, stando a quanto riportato dal The Sun, starebbero pianificando un'offerta che prevederebbe la cessione alla società di Londra di Raheem Sterling e Gabriel Jesus come contropartita per Kane