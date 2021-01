Allardyce chiede esperienza per la salvezza. Grenier è il primo nome per rinforzare il WBA

Un rinforzo di esperienza e qualità per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Sam Allardyce, secondo quanto riportato da The Sun, avrebbe chiesto alla dirigenza del West Bromwich Albion l'acquisto di Clement Grenier, ex centrocampista della Roma oggi in forza al Rennes. Classe 1991, Grenier ha il contratto in scadenza a giugno con il club bretone. Il WBA è attualmente penultimo con soli otto punti conquistati in diciassette partite.