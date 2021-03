Alta tensione in Slovacchia. Vittoria e Mak si sfoga: "Ora ci tiferà chi ci critica sempre..."

Nervi tesi in Slovacchia. Robert Mak è tra i protagonisti della gara contro la Russia, autore del gol della vittoria. E si è sfogato nel post gara dopo le tante critiche ricevute dopo i pareggi contro Malta e Cipro. "Sono quattro anni che sono in Nazionale, ci sono abituato. La squadra è colpita dalle critiche, non credo ci siano Nazionali che ne ricevono così tante. Non le meritiamo. Siamo consapevoli delle brutte partite fatte ma, e lo dico perché ho giocato in tanti paesi, raramente ho visto tifosi indignati e arrabbiati sempre come i nostri. Sono contento della vittoria contro la Russia, soprattutto perché non ci sostiene inizierà a tifarci...".