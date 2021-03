Altra sconfitta in Ligue 1 per il PSG: impresa del Nantes al Parco dei Principi

Notte amara per il Paris Saint-Germain, che cade in casa contro il Nantes e fallisce l'aggancio alla vetta della classifica in Ligue 1. Gli uomini di Pochettino, in vantaggio in chiusura di primo tempo con Draxler, si sono fatti rimontare nella ripresa dalle reti di Kolo Muani e Simon, che hanno fissato il risultato finale sul due a uno. Impresa eroica dei Coccodrilli, che consente loro di rilanciarsi nella volata salvezza. I parigini scivolano invece a meno tre dal Lille, e devono ora guardarsi le spalle dagli assalti del Lione.