Botti finali in Messico: Enner Valencia torna al Pachuca, 11 anni dopo

Enner Valencia torna al Pachuca, 11 anni dopo

Enner Valencia è un nuovo giocatore del Pachuca. L'attaccante ecuadoriano arriva a titolo definitivo dall'Internacional di Porto Alegre e ha firmato un contratto fino al 2027.

35 anni, Valencia è uno dei giocatori più importanti di sempre in Ecuador ed è stato il primo marcatore dei Mondiali del 2022, torneo che ha chiuso con 3 reti.

Si tratta di un ritorno per il giocatore, che aveva già vestito la maglia del Pachuca da gennaio a luglio del 2014. In quel breve periodo segnò 18 reti in 25 partite, convincendo il West Ham a spendere 15 milioni per acquistarlo. Il club messicano solo 6 mesi prima lo aveva acquistato a poco più di 3 milioni. Valencia ha poi vestito le maglie di Everton, Tigres e Fenerbahce, prima dell'approdo all'Internacional nel 2023, penultima tappa della sua carriera.

